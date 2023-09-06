Эксперт: лето 2023 года в Петербурге вошло в пятерку самых солнечных

Главный синоптик города Александр Колесов отметил, что средняя температура за сезон составила +18,5 градуса, это 11-й показатель в рейтинге значений за самые теплые летние периоды в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Лето текущего года в Санкт-Петербурге стало 5-м в ряду самых солнечных в городе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

"В этом году в Санкт-Петербурге было очень солнечно, поэтому общее количество солнечного сияния - 886,3 часа в течение 91 дня - стало пятым значением среди самых солнечных лет. Да и от самого солнечного 1999 года с его 895,4 часа солнечного сияния оно отстало совсем немного", - написал синоптик, подводя погодные итоги лета.

Средняя температура за сезон составила +18,5 градуса, это 11-й показатель в рейтинге значений за самые теплые летние периоды в городе, отметил Колесов. Он напомнил, что минувшее лето в Петербурге выдалось сухим, общее количество осадков - 190,8 мм - составило 79% от нормы. "И если вспоминать лето 2016 года с его 436 мм дождя, то это даже меньше, чем половина выпавших осадков", - добавил синоптик.