На юго-востоке Москвы в 2024 году откроются футбольная и волейбольная школы

На прилегающей территории создадут спортивный парк с километровой беговой дорожкой

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Две детские спортивные школы откроются на территории многофункционального комплекса в Нижегородском районе столицы в первой половине 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Занятия в школах будут проходить в многофункциональных залах трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса. На прилегающей территории появится спортивный парк с километровой беговой дорожкой. Предусмотрено, что дети смогут тренироваться как в помещении, так и на улице", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что волейбольная и футбольная школы войдут в состав многофункционального комплекса, который строится по адресу: Автомобильный проезд, вл. 4. "В комплексе появится масштабный спортивный кластер: общая площадь отдельно стоящего ФОКа с двумя ледовыми аренами составит 14 тыс. кв. м, рядом расположится спортивный парк площадью 6,3 тыс. кв. м. В спортивном комплексе можно будет заниматься 10 видами спорта, например, футболом, волейболом, сквошем, хореографией, хоккеем и фигурным катанием", - подчеркнула она.

Отмечается, что физкультурно-оздоровительный комплекс станет коммерческим, уже определены операторы для школ волейбола, футбола боевых искусств, а также хоккея и фигурного катания на ледовых аренах. "Мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед всеми застройщиками задачу параллельно с возведением жилых домов создавать и новые точки общественного притяжения, места, куда могут прийти не только жители конкретного комплекса или микрорайона, но и остальные горожане. Ожидается, что парк и спортивный комплекс станут одной из таких точек", - заключила Пятова.

Новый многофункциональный комплекс строится в непосредственной близости к станции метро "Волгоградский проспект" и станции МЦК Новохохловская. В его состав входят семь корпусов переменной этажности от 4 до 21 этажа, а также развитый инфраструктурный кластер.