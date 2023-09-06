В Тбилиси ущерб от ливня 29 августа оценили в $2 млн

Ливень в грузинской столице подтопил улицы, подземные переходы, а также повалил деревья

ТБИЛИСИ, 6 сентября. /ТАСС/. Проливной дождь, который обрушился на Тбилиси 29 августа и повредил инфраструктуру, нанес ущерб в размере 5 млн лари (до $2 млн). Об этом сообщил журналистам вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе после заседания городского правительства.

"Ущерб, вызванный стихией, составляет примерно 5 млн лари, которые выделит муниципалитет и распределит всем 10 районам [Тбилиси], чтобы помочь и встать рядом с нашими гражданами. Мы исправим все, что повреждено. Я имею в виду частную собственность, муниципальную инфраструктуру", - сказал Хмаладзе.

Ливень в грузинской столице подтопил улицы, подземные переходы, а также повалил деревья. Стихия также повредила линии электропередачи, из-за чего часть города была обесточена. Вечером 29 августа на горячую линию мэрии Тбилиси поступило более 600 звонков о поврежденной инфраструктуре в городе.