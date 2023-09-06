Ваттовое море рискует быть исключенным из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Это может произойти в случае, если Нидерланды продолжат добывать соль и газ в регионе, пишет газета De Telegraaf

ГААГА, 6 сентября. /ТАСС/. Ваттовое море, являющееся частью акватории Северного моря, может быть исключено из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, если Нидерланды продолжат добывать соль и газ в регионе. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

По данным газеты, соответствующие рекомендации содержатся в новом докладе Международного союза охраны природы. По мнению защитников окружающей среды, ЮНЕСКО должна потребовать от Нидерландов остановку добычи газа в районе населенного пункта Тернаарда и соли в самом Ваттовом море. Кроме того, Нидерланды, Германия и Дания должны подготовить план по сохранению моря не позднее 1 февраля 2024 года.

Как утверждают эксперты, добыча полезных ископаемых может привести к оседанию почвы под Ваттовым морем. Если к этому добавить общее повышение уровня моря, Ваттовое море может потерять свою уникальную особенность: высыхать во время отлива, что позволяет морским птицам собирать пищу на илистых отмелях. Рыбы и другие морские животные также страдают от шума, вызванного работой подводного оборудования.

ЮНЕСКО должна принять окончательное решение по рекомендациям в ходе конференции в Эр-Рияде 10-25 сентября. После этого, отмечает De Telegraaf, голландские власти планируют дать реакцию на рекомендации экспертов.

В Нидерландах находится 12 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В их число входят ветряные мельницы под Роттердамом и уникальная система каналов в Амстердаме.