В Ленинградской области ожидаются ночные заморозки

В дневные часы по области ожидается относительно теплая погода без осадков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус 1 градуса ожидаются местами по Ленинградской области в ночные часы с 7 по 9 сентября, сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В ночные часы 7-9 сентября 2023 года по Ленинградской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 градуса", - сказано в сообщении.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что ближайшие ночи в области будут очень холодными. Он предупредил об угрозе заморозков на востоке региона в четверг и пятницу. "Не сильных заморозков, кратковременных, только в середине ночи", - добавил он.

В дневные часы в ближайшие дни по области ожидается относительно теплая погода без осадков. 7 сентября воздух прогреется до плюс 18 градусов, 8 сентября до плюс 20 градусов.