В Хабаровске, Перми и Астрахани пройдут Мероприятия-спутники III Конгресса молодых ученых

Ученые со всей страны совместно с представителями региональных органов власти и бизнеса разработают решения актуальных практических задач, стоящих перед этими регионами

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мероприятия-спутники III Конгресса молодых ученых в 2023 году пройдут в трех регионах РФ: это Хабаровский край (21-23 сентября), Пермский край (4-6 октября 2023) и Астраханская область (11-13 октября). Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, ученые со всей России, в том числе молодые исследователи, совместно с представителями региональных органов власти и бизнеса разработают решения актуальных практических задач, стоящих перед этими регионами.

Мероприятия-спутники предваряют работу III Конгресса молодых ученых и проводятся в регионах с участием высших должностных лиц по поручению президента РФ, они включены в план проведения Десятилетия науки и технологий и направлены на вовлечение российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов. В течение трех дней участникам предстоит работать в проектных группах, совершать выезды на ключевые объекты региональной инфраструктуры и защищать проекты научно-технологических решений перед представителями правительства региона. Темы мероприятий-спутников в 2023 году опубликованы на сайте "конгресс.наука.рф" и касаются широкого спектра вопросов: от экологии и управления природными ресурсами до развития человеческого потенциала регионов.

"Основная цель - наладить взаимодействие между регионом, как квалифицированным заказчиком, и наукой, как источником нетривиальных решений. В прошлом году у нас был первый опыт проведения мероприятий-спутников в Камчатском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. В этом году наша работа с указанными регионами будет продолжена. Отмечу, что масштаб проведения мероприятий-спутников в этом году увеличился: кроме основных мероприятий в Хабаровском крае, Пермском крае и Астраханской области, впервые одно из мероприятий-спутников будет принимать АО "Объединенная судостроительная корпорация" - представитель реального сектора экономики, который сформулирует отраслевые задачи для науки", - рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, которого цитирует пресс-служба.

О конгрессе

III Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России - состоится 28-30 ноября 2023 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Конгресс объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. Организаторами Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников в 2023 году выступают Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

Дополнительно в этом году пройдут специализированные мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых в Камчатском крае по теме вулканологии и сейсмологии (18-20 сентября) и в Ямало-Ненецком автономном округе по теме вечной мерзлоты (14-16 декабря). В Архангельске впервые пройдет мероприятие-спутник на базе государственной корпорации АО "Объединенная судостроительная корпорация" (17-19 декабря 2023).