Первый канал покажет документальный фильм военкора Дмитрия Кулько "Мужская работа"

Фильм выйдет в эфир 10 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Документальный фильм военного корреспондента Дмитрия Кулько "Мужская работа" выйдет в эфире Первого канала 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"Премьера фильма Дмитрия Кулько "Мужская работа" в воскресенье, 10 сентября в 19:50 на Первом канале", - говорится в сообщении.

Автор картины, военкор Дмитрий Кулько познакомит зрителей с боевыми товарищами: оператором дрона, танкистом и пехотинцем, за судьбами которых следит с начала спецоперации на Украине. "За время СВО они стали носителями уникального знания: что такое современные боевые действия. Выполняя каждый день тяжелую мужскую работу, изобрели новую тактику стрелковых, танковых боев, действуя теперь в неразрывной связке с дронами. Ну а мы, так же от боя к бою, создавали новый стандарт военных репортажей, чтобы зрители, находясь за сотни километров от передовой, почувствовали силу духа наших воинов", - привели в пресс-службе слова Кулько.