На территории квартала "Сберсити" в Москве построят вантово-балочный мост

Длина сооружения составит 96 м

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проект строительства объектов транспортной инфраструктуры на территории международного финансового центра "Рублево-Архангельское" согласовали в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Развитие городских территорий происходит в полном соответствии с принципами комплексности - вместе с жильем, офисами и необходимыми социальными объектами обязательно строится и вся сопутствующая транспортная инфраструктура. Например, в квартале "Сберсити" планируется создать несколько улиц районного значения и проездов, а также возвести автодорожный мост", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба Москомэкспертизы.

Он отметил, что украшением территории станет строительство моста вантово-балочной системы с пилоном в виде портала арочной формы через залив реки Москвы на участке проектируемого проезда №7101. Длина сооружения - 96 м.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что участок улично-дорожной сети располагается в районе Кунцево на западе Москвы. "В ходе работ будут построены проектируемые проезды №7101 и №7118 по параметрам магистральных улиц районного значения и проезды №7119, №7106 и №7120 по параметрам улиц местного значения в жилой застройке", - добавила она.

Помимо этого, запланировано устройство разворотной площадки, велосипедных дорожек, дополнительных полос для поворотов и разворотов, заездных карманов остановок общественного транспорта, а также установка светофоров. Специалисты устроят инженерные коммуникации в части электроснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. В период работ будут установлены временные дорожные знаки и нанесена разметка, заключили в Москомэкспертизе.