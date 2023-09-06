Козлов сообщил, что федпроект "Чистый воздух" снизит выбросы в 12 городах на 12%

С сентября еще в 29 городах начинается эксперимент на основе сводных расчетов по квотированию выбросов в воздух загрязняющих веществ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральный проект "Чистый воздух" позволит снизить вредные выбросы в 12 городах РФ в 2023 году на 12% при плане в 9%. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

"Чистый воздух": в 12 городах - участниках проекта мы идем с опережением. Совокупный объем опасных загрязняющих веществ ниже на 11%, план у нас был - 8%. До конца этого года будет совокупное снижение более чем на 12% при плане 9%. И по федеральному проекту к 2026 году в 12 городах выбросы вредных веществ должны быть снижены более чем на 20% к цифрам 2017 года, с чего все это и начиналось", - рассказал Козлов.

В проекте изначально участвуют 12 крупных промышленных городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С сентября 2023 года еще в 29 городах начинается эксперимент на основе сводных расчетов по квотированию выбросов в воздух загрязняющих веществ.

Касаясь нового списка из 29 городов, Козлов отметил, что в основном это города Сибирского, Дальневосточного и Южного федеральных округов. "Чем они отличаются от тех, которые я ранее перечислил, - это не промышленные центры. Соответственно, уровень загрязнения в них формируется за счет угольного отопления - это частный сектор. Основной упор будет сделан на модернизацию жилищно-коммунального комплекса. Мы сейчас находимся в подсчетах - эти цифры будут представлены в правительство", - сказал министр.

Федеральный проект "Чистый воздух" входит в национальный проект "Экология", который нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, снижение загрязнения воздуха в промышленных центрах, сохранение флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные Путиным, начали реализовываться в 2019 году.