На Ставрополье открылся региональный центр "Сириус"

"Сириус 26" планирует запустить интенсивы по углубленному изучению физики, генетике, биомедицине, художественному арт-дизайну, киберспорту и спортивному программированию

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Региональный центр поддержки и развития талантов детей "Сириус 26" открылся в городе Ставрополе. Он позволит школьникам развивать свои возможности, сказал на церемонии открытия министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня у нас не только есть "Сириус" в Сочи, флагманский проект развития талантов, но и региональные центры. Важно, что такой центр открылся в Ставропольском крае, в городе Ставрополе. Здесь есть все направления, чтобы каждый школьник мог реализовать свои таланты, возможности", - сказал он.

В центре созданы научные и творческие лаборатории с современным оборудованием. Одной из площадок стала лаборатория изучения технологий "Умного города", в которой воссоздали часть Ставрополя. "Вне сомнения, и дальше будем развиваться. На территории Кавказских Минеральных Вод в любом случае должен появиться подобный центр", - отметил во время церемонии открытия губернатор края Владимир Владимиров.

Ежегодно в центре "Сириус 26" будут учиться более 2 500 школьников и студентов колледжей. "Сириус 26" создан как подразделение учреждения дополнительного образования "Центр для одаренных детей "Поиск", сообщили ТАСС в пресс-службе образовательной организации. Региональный центр с сентября запускает интенсивы по углубленному изучению физики, генетике, биомедицине, художественному арт-дизайну, киберспорту, спортивному программированию и другим направлениям.

"Сеть региональных центров создается для того, чтобы у всех детей и молодежи в каждом субъекте Российской Федерации были равные возможности участия в образовательной деятельности, а ресурсы и потенциал флагманского в этом направлении центра "Сириус" были доступны каждому ребенку", - пояснили ТАСС в пресс-службе центра "Поиск".

За все время работы региональных центров их образовательная деятельность охватила почти 1,3 млн человек.