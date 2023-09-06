В пещере возле Мертвого моря найден тайник с оружием времен восстания иудеев II века

Исследователи предполагают, что оружие принадлежало римлянам, но вместе с военной добычей попало в руки иудейских повстанцев, которые спрятали его в расщелине небольшой пещеры

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сентября. /ТАСС/. Израильские археологи обнаружили в одной из пещер в районе Мертвого моря тайник с древними мечами времен иудейского восстания против римлян II века нашей эры. Об этом сообщила в среду пресс-служба Управления древностей Израиля. Исследователи называют находку сенсационной.

По информации Управления древностей, древнее оружие было обнаружено в пещере на территории природного заповедника Эйн-Геди близ Мертвого моря. В тайнике нашли четыре меча (три из них - в деревянных ножнах) и наконечник метательного копья, их возраст оценивается в 1 900 лет. Первоначальное обследование показало, что это мечи римских солдат, которые в тот исторический период несли службу в Иудее. Ученые полагают, что оружие принадлежало римлянам, но вместе с военной добычей попало в руки иудейских повстанцев, которые и спрятали его в расщелине небольшой пещеры у Мертвого моря.

Как отмечают археологи, найти даже один подобный меч в хорошей сохранности - большая редкость для исследователей, в этом же случае в их руках оказалось сразу четыре хорошо сохранившихся артефакта. Директор Управления древностей Израиля Эли Эскосидо назвал находку "выдающимся и захватывающим открытием", которое "вписывает новую страницу в книги по истории".

Он пояснил, что засушливые климатические условия Иудейской пустыни, где был обнаружен тайник, обеспечивают сохранность артефактам, которые не уцелели в других частях Израиля. "Это уникальная капсула времени, в которой сохраняются фрагменты свитков, монеты времен иудейского восстания, кожаные сандалии, а теперь и мечи в ножнах - острые, будто их только сегодня спрятали", - отметил глава Управления древностей.

Помимо оружия, возле входа в пещеру была обнаружена бронзовая монета времен восстания иудеев под предводительством Шимона Бар-Кохбы (132-135 годы нашей эры). Именно в это время, полагают ученые, и мог быть создан этот тайник с оружием, которое повстанцы отбили у римлян и намеревались использовать в будущих сражениях.

Восстание Бар-Кохбы

Иудейское восстание под предводительством Бар-Кохбы произошло во времена правления римского императора Адриана (117-138 годы н. э.), оно стало одной из последних попыток древних евреев восстановить собственную государственность. Повстанцы, используя методы партизанской войны, на первом этапе восстания сумели добиться определенного успеха, захватив часть римских укреплений в Иудее, на три года завладели Иерусалимом, а Бар-Кохба даже учредил свое правительство и начал чеканить собственную монету.

Однако в конечном счете римляне жестоко подавили восстание и начали репрессии в отношении оставшихся в Иудее евреев. Им было под страхом смерти запрещено появляться в Иерусалиме, который был перестроен в римский языческий город под названием Элия-Капитолина, а римская провинция, охватывающая Иудею, с тех пор была переименована в Сирию Палестинскую.