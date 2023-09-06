Ветеранов СВО подготовят для преподавания "Основ безопасности и защиты Родины" в школах

Центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов создали на базе Государственного университета просвещения

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Центр профессиональной переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции (СВО) и участников боевых действий создали на базе Государственного университета просвещения (ГУП) для преподавания в школах нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр, скажу об этом впервые, переподготовки педагогов-ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета "Основы безопасности и защиты Родины", - сказал он на пленарном заседании в рамках Всероссийского педагогического форума "Память священна".

Кравцов отметил, что в этом предмете будет усилен модуль начальной военной подготовки, который реализовывается сейчас в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". Апробация нового предмета начнется уже в этом году, а в школах его начнут преподавать со следующего учебного года, добавил министр.

Как ранее сообщал глава Минпросвещения, программы старого и нового курсов будут частично совпадать, однако на уроках по основам безопасности и защиты Родины школьникам начнут также рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе. Ожидается, что это сформирует у них представление о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития и каков современный облик вооруженных сил.