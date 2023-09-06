Алаудинов посоветовал украинцам за рубежом просить гражданство РФ

Командир спецназа "Ахмат" сообщил, что европейские государства с подачи Америки уже принимают решения о передаче украинцев на родину и вручают им повестки

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов призвал уехавших за границу украинцев идти в российские посольства и просить гражданство РФ, пока их не мобилизировали. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он заявил, что европейские государства с подачи Америки уже принимают решения о передаче украинцев на родину и вручают им повестки.

"Принимайте свое решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют. Россия это наш общий дом, где в конечном итоге вы останетесь живы. Российские посольства есть везде, идите и просите гражданство России и спокойно отказывайтесь от своего сатанистского государства пока мы там не наведем порядок до конца", - отметил он.

По словам Алаудинова, украинцы - не охотники "в этом лесу", а добыча. Командир спецназа "Ахмат" подчеркнул, что "война до последнего украинца" нужна не России, а западным кураторам.