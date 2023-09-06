В Чите открылась первая на Дальнем Востоке выставка картин Виктора Бута

Экспозиция "Берег мой тонкой линией" состоит из картин, написанных во время заключения в американской тюрьме

ЧИТА, 6 сентября. /ТАСС/. Выставка картин Виктора Бута, которые он написал во время заключения в США, открылась в Военно-историческом музее Дома офицеров Забайкальского края. Это первая его выставка на Дальнем Востоке, передает корреспондент ТАСС.

Выставка называется "Берег мой тонкой линией". В ней портреты и натюрморты, которые Бут создавал карандашами, ручками, пастелью, восковыми мелками. Темы творчества - лица близких и незнакомых людей, отечественное кино, техника и авиация, животные, архитектура, абстракция и пейзажи.

"Когда мы знакомимся с данной выставкой, это заставляет думать о многом, - сказала заведующая музеем Надежда Закаблуковская во время открытия экспозиции. - Выставка многоаспектная. Она показывает не только художественное достояние человека, но и раскрывает прежде всего психологию личности. Личности, которая может находиться в таких экстремальных условиях, суметь себя сохранить и не сломаться <…>. Глядя в эти произведения искусства, мы понимаем, насколько они оптимистичные".

Во время открытия выставки Бут подарил директору Дома офицеров Сергею Жеребцову копию своей картины - кадра из кинофильма "Белое солнце пустыни" и несколько экземпляров книги "Виктор Бут. Подлинная история "оружейного барона" с расследованием его дела. В ответ ему вручили картину с изображением здания, где проходит выставка, а также диски с записями песен ансамбля песни и танца Дома офицеров.

"Часто, когда было совсем сложно, - сказал Бут, - я думал о том, что мы русские и мы уже не раз в нашей истории проходили через сложные моменты. Я вспоминал те примеры наших дедов, наших прадедов, которые в самых сложных ситуациях никогда не сдавались. И для меня это было главным. Я знал, что я не один, и я знал, что все трудности я смогу преодолеть, потому что за мной, наверное, вся страна, моя семья, мои любимые, мои друзья. И все те, кто мне писал все эти годы со всех уголков нашей Родины".