В российских школах и колледжах работают около 10 тыс. военно-патриотических клубов

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в их работе принимают участие около 250 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Около 10 тыс. военно-патриотических клубов насчитывается в российских школах и колледжах. В их работе принимают участие около 250 тыс. человек. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В части военно-патриотического воспитания сегодня в школах и колледжах насчитывается порядка 10 тыс. военно-патриотических клубов, охват участников которых составляет 250 тыс. человек", - сказал он на пленарном заседании в рамках Всероссийского педагогического форума "Память священна".

По словам Кравцова, в настоящее время Минпросвещения ведет работу по обобщению лучших практик военно-патриотических клубов и по подготовке соответствующей методической базы.