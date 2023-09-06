6 сентября, 12:59

В Ростове-на-Дону объяснили инверсионные следы в небе

В пресс-службе губернатора региона сообщили, что они связаны с мероприятиями военных по боевому слаживанию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Инверсионные следы в небе над Ростовом-на-Дону, которые заметили горожане, связаны с действиями российских военных на полигонах, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"Инверсионные следы в небе над Ростовом - результат работы наших военных, которые проводят на полигонах Ростовской области мероприятия по боевому слаживанию", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях были размещены изображения, предположительно, снятые в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону. На них  видны инверсионные следы в небе. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация