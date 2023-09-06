В Ростове-на-Дону объяснили инверсионные следы в небе

В пресс-службе губернатора региона сообщили, что они связаны с мероприятиями военных по боевому слаживанию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Инверсионные следы в небе над Ростовом-на-Дону, которые заметили горожане, связаны с действиями российских военных на полигонах, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"Инверсионные следы в небе над Ростовом - результат работы наших военных, которые проводят на полигонах Ростовской области мероприятия по боевому слаживанию", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях были размещены изображения, предположительно, снятые в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону. На них видны инверсионные следы в небе.