Студенты из 33 регионов РФ поступили в Мариупольский госуниверситет в 2023 году

Число учащихся выросло до 4,3 тыс.

МАРИУПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Число студентов Мариупольского госуниверситета им. Куинджи выросло в 2023 году на треть - с 3,2 тыс. до 4,3 тыс., среди поступивших студенты из 33 регионов России и из Белоруссии, сообщила ТАСС врио ректора Лариса Сиволап.

"На сегодняшний день у нас 4,3 тыс. студентов, но сегодня идет допнабор, с 1 по 8 сентября. Это последний такой допнабор в этом году, уже подано 200 заявлений. Очень много желающих. В прошлом году у нас было 3,2 тыс. студентов", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что из других государств поступили два абитуриента из Белоруссии. А из российских регионов прошли отбор более 100 человек.

Наиболее популярные специальности - юриспруденция, муниципальное управление, практическая психология. Конкурс составил 5,5 человека на место. Также востребована подготовка по физической культуре при педагогическом факультете, куда подавали документы большое число тренеров и спортсменов.

Мариупольский госуниверситет начал работу в 1991 году, в 1993 году стал институтом Донецкого госуниверситета, а в 2004 году получил статус университета.