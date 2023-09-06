Москалькова предложила зарубежным коллегам создать группы по экологическим правам

Уполномоченный по правам человека в РФ подчеркнула важность сохранения прав населения планеты на благоприятную окружающую среду

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на международной конференции в Манаме предложила зарубежным коллегам создать в рамках интеграционных объединений омбудсменов мониторинговые группы по защите прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что выступила на конференции по вопросах прав на благоприятную окружающую среду, которая проходит в Манаме. "В своем выступлении подчеркнула важность сохранения прав населения планеты на благоприятную окружающую среду. Главное - соблюсти баланс между правами человека и экономическим прогрессом. Предложила коллегам в рамках интеграционных объединений омбудсменов создать мониторинговые группы по защите прав граждан на благоприятную окружающую среду", - написала она.

Москалькова отметила, что в ее адрес по этой теме за последние четыре года поступило более 1,2 тыс. обращений, по итогам рассмотрения которых удалось восстановить права более чем тысячи граждан, а вместе с коллективными обращениями - более чем 200 тыс. граждан.