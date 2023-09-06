6 сентября, 13:21
Санкции в отношении России

Суд ЕС решил аннулировать санкции против Шульгина

Владимир Гердо/ ТАСС
Александр Шульгин
© Владимир Гердо/ ТАСС

Согласно заявлению трибунала, он останется в списке как минимум на два месяца и дольше, если Совет подаст апелляцию

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил снять введенные Евросоюзом санкции с бывшего главы Ozon Александра Шульгина, однако он останется в черном списке как минимум два месяца. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе трибунала.

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"Да, суд постановил аннулировать санкции. Однако он остается в списке как минимум на два месяца и дольше, если Совет подаст апелляцию [до принятия решения Европейским судом]", - прокомментировали там.

Ранее Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иски российских бизнесменов Дмитрия Пумпянского, Геннадия Тимченко, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, оспаривавших санкции ЕС, введенные из-за конфликта на Украине.

В 2022 году более 60 предпринимателей и компания из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге, чтобы оспорить включение в санкционный список ЕС. Бизнесмены считают, что их основные права были нарушены, в частности, незаконно заморожены их активы в ЕС.

Евросоюз принял множество пакетов экономических и индивидуальных санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Среди них санкции против российских бизнесменов, журналистов и компаний. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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