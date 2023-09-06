СМИ: чиновникам КНР запретили использовать только iPhone, а не все иностранные бренды

По данным South China Morning Post, на перенос данных на другие телефоны им дали время до конца сентября

ГОНКОНГ, 6 сентября. /ТАСС/. Запрет китайским госслужащим использовать иностранные смартфоны в рабочих целях касается только iPhone, а не всех иностранных брендов. Как сообщила со ссылкой на источники газета South China Morning Post, на перенос данных на другие телефоны им дали время до конца сентября.

По данным издания, этот запрет касается только смартфонов корпорации Apple и не ограничивает использование устройств от других иностранных брендов. Как сообщили пять источников газеты, такое указание поступило в августе в несколько ведомств и министерств, которые занимаются инвестициями, торговлей и международными отношениями. Запрет, пишет издание, был введен из-за угрозы национальной безопасности в связи с риском утечки информации.

Как указывает South China Morning Post, подобный запрет действовал ранее только в некоторых органах власти и ведомствах - последнее указание расширило рамки его применения, однако оно не охватывает все министерства.

Как подчеркивает газета, два года назад владельцам электромобилей Tesla запретили заезжать на парковки возле государственных ведомств и военных объектов из-за возможности использования видеокамер для удаленной слежки. Как указывает издание, этот запрет действует до сих пор.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что власти КНР запретили чиновникам центральных правительственных учреждений использовать смартфоны iPhone, а также другие устройства зарубежных брендов в рабочих целях.

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате американский Минторг с 17 мая прошлого года внес крупного китайского производителя смартфонов и других видов электроники Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры также распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий.