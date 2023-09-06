В Ульяновске открылся всероссийский чемпионат по беспилотным технологиям "Соколиная охота"

Возраст участников составил от 12 до 18 лет

УЛЬЯНОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Конкурсные испытания первого всероссийского чемпионата по беспилотным технологиям "Соколиная охота" начались в Ульяновске. Как сообщила журналистам министр просвещения и воспитания региона Наталья Семенова, участниками мероприятия стали представители 31 региона России.

"География достаточно обширна - от Москвы до Югры. 31 субъект, 200 участников, 57 экспертов. Все ребята заехали, разместились", - сказала Семенова.

Чемпионат организован Министерством просвещения РФ, ДОСААФ при поддержке правительства Ульяновской области и Ульяновского государственного педагогического университета им. Ульянова. Участниками стали ребята в возрасте от 12 до 18 лет. Ульяновскую область представляют шесть команд из Ульяновска и Димитровграда.

Видеообращение для участников чемпионата подготовил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. "Чемпионат станет ярким событием, которое познакомит вас с перспективными технологиями и погрузит в реальные задачи различных областей. Вы познакомитесь с ведущими экспертами и инженерами, сможете задать им свои вопросы и воплотить свои идеи в реальность", - отметил он в видеообращении.

Конкурсы начались на базе Ульяновского государственного педуниверситета и продлятся по 7 сентября. Представители разных регионов соревнуются в доставке груза разных форматов, автономной доставке груза, проектировании квадрокоптеров, разработке мобильных платформ. В заключительный день чемпионата, 8 сентября, в поселке Белый Ключ пройдет военно-патриотический авиационно-спортивный фестиваль ДОСААФ.

"Закрытие пройдет нестандартно - на аэродроме нашего регионального ДОСААФ. Там будет большое количество мастер-классов, показательные выступления, демонстрационные полеты самолетов", - сказала журналистам министр просвещения.