В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы и ветра

В региональном главке МЧС рекомендовали не выходить из зданий, не прятаться от ветра около стен домов или за остановками общественного транспорта, рекламными щитами и другими слабоукрепленными конструкциями

САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Гроза и сильный шквалистый ветер ожидаются в ближайшее время в Самарской области, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"От ФГБУ "Приволжское УГМС" получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением до конца дня 6 сентября, ночью и днем 7 сентября местами в Самарской области ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра, порывы до 15-18 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

В региональном главке МЧС рекомендовали не выходить из зданий, не прятаться от ветра около стен домов или за остановками общественного транспорта, рекламными щитами и другими слабоукрепленными конструкциями.