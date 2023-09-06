6 сентября, 13:50

Соцфонд в Казахстане приобрел препараты на $54 млн для граждан с редкими заболеваниями

В пресс-службе президента республики сообщили, что семь препаратов были впервые закуплены для Казахстана

АСТАНА, 6 сентября. /ТАСС/. Общественный социальный фонд "Казахстан халкына" ("Народу Казахстана") приобрел для граждан республики с орфанными заболеваниями медицинские препараты на сумму 24,9 млрд тенге ($54,1 млн). Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с главой фонда Болатом Жамишевым.

"Самой крупной программой фонда является приобретение лекарственных препаратов для пациентов с представляющими угрозу для жизни и орфанными (редкими) заболеваниями. Обеспечено приобретение 36 наименований лекарственных средств на сумму 24,9 млрд тенге для 324 казахстанцев, 243 из которых - дети. Семь препаратов впервые закуплены для Казахстана, в том числе самый дорогостоящий в мире препарат "Золгенсма", - говорится в сообщении.

Фонд "Казахстан халкына" был создан в январе 2022 года для оказания благотворительной помощи жителям страны по вопросам дополнительного обеспечения сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, культуры и спорта.​​​​​ 

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