Матвиенко: сенаторы готовы корректировать законы РФ, чтобы поддержать участников СВО

По словам спикера Совета Федерации, важно понять, какие самые острые проблемы волнуют участников СВО и членов их семей, достаточно ли законодательного обеспечения, нужно ли скорректировать или дополнить какие-то законы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сенаторы намерены проанализировать работу фонда "Защитники Отечества" и его филиалов в российских регионах, разобрать возникающие вопросы и проблемы, при необходимости готовы скорректировать законодательство, чтобы оказать максимальную поддержку участникам специальной военной операции и ветеранам боевых действий. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем фонда Анной Цивилевой.

"Сенаторы очень внимательно следят за работой филиалов фонда "Защитники Отечества". Им было дано домашнее задание: в ходе региональных недель внимательно проанализировать, как работают центры, какие в основном вопросы поступают, как налажена координация региональных и федеральных властей, потому что есть вопросы, которые требуют вмешательства федеральных органов власти. Сейчас мы по итогам такого анализа посмотрим предложения", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, важно понять, какие самые острые проблемы волнуют участников СВО и членов их семей, достаточно ли законодательного обеспечения, нужно ли скорректировать или дополнить какие-то законы.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что инициатива президента по созданию фонда и его филиалов в каждом субъекте РФ была своевременной. "Конечно, практика и опыт работы будут выявлять сейчас и узкие места. Конечно, нужно будет вопросы с министерством труда отработать. Возможно, поменять как-то нормативы, которые дают право на получение удостоверения ветерана боевых действий, и т. д. Мы готовы вместе с вами все эти вопросы отрабатывать, в том числе, если нужно, вносить изменения в законодательство. Совет Федерации рядом и готов откликаться на любое такое обращение", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что проблемные вопросы поступают и из регионов. "Не везде еще есть координация между региональными властями, которые за все это отвечают, и федеральным уровнем. Это текущие проблемы, но нужно отлаживать механизмы, чтобы это работало все очень четко и очень слаженно", - подчеркнула спикер Совфеда.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня фонд начал работать во всех регионах России.