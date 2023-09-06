В комиссии Госэтнополитики Украины разочарованы медленным переходом прихожан УПЦ в ПЦУ

По словам члена комиссии Людмилы Филипович, из 12,5 тыс. приходов Украинской православной церкви только 400 священников выразили недоверие предстоятелю канонической церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Украинцы, в массе своей оставаясь прихожанами канонической Украинской православной церкви (УПЦ), не оправдали надежд комиссии Госэтнополитики страны. Об этом заявила член комиссии, религиовед Людмила Филипович.

"Я очень надеюсь на мудрость нашего народа. Мы ожидали, что люди будут менять свое сознание и будут добровольно переходить [из канонической УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины]. Но это не массовый процесс", - цитирует ее Союз православных журналистов.

Кроме того, по ее словам, из 12,5 тыс. приходов УПЦ только 400 священников выразили недоверие предстоятелю канонической УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.