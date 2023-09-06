6 сентября, 13:54

В комиссии Госэтнополитики Украины разочарованы медленным переходом прихожан УПЦ в ПЦУ

По словам члена комиссии Людмилы Филипович, из 12,5 тыс. приходов Украинской православной церкви только 400 священников выразили недоверие предстоятелю канонической церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Украинцы, в массе своей оставаясь прихожанами канонической Украинской православной церкви (УПЦ), не оправдали надежд комиссии Госэтнополитики страны. Об этом заявила член комиссии, религиовед Людмила Филипович.

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"Я очень надеюсь на мудрость нашего народа. Мы ожидали, что люди будут менять свое сознание и будут добровольно переходить [из канонической УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины]. Но это не массовый процесс", - цитирует ее Союз православных журналистов.

Кроме того, по ее словам, из 12,5 тыс. приходов УПЦ только 400 священников выразили недоверие предстоятелю канонической УПЦ митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. 

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