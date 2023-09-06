Литва намерена отказаться от монет номиналом 1 и 2 евроцента

Представитель Lietuvos bankas Эдита Лисинскайте отметила, что при проведении подобных реформ люди наиболее активно сдают изымаемые из оборота денежные средства в течение первых двух лет

ВИЛЬНЮС, 6 сентября. /ТАСС/. Литва намерена изъять из обращения в стране монеты номиналом 1 и 2 евроцента. Государственный Lietuvos bankas установил правила округления цен, конечной целью которых является отказ от самых мелких монет.

Как сообщила журналистам представитель банка Эдита Лисинскайте, если конечная цена, которую должен заплатить клиент, будет сведена с 1 или 2 евроцентами, она будет округляться в пользу покупателя, с 3 или 4 евроцентами - в пользу продавца. "В течение двух-трех лет эти монеты натуральным образом исчезнут из обращения", - сказала Лисинскайте.

Она отметила, что при проведении подобных реформ люди наиболее активно сдают изымаемые из оборота денежные средства в течение первых двух лет. Свои наработки госбанк направляет на рассмотрение Сейма (парламента).

Литовские металлические евро чеканятся Монетным двором Литвы.