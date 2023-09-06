Заповедник "Тигровая балка" в Таджикистане внесут в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

По сведениям агентства "Ховар", решение оформят на 45-й расширенной сессии комитета всемирного наследия

ДУШАНБЕ, 6 сентября. /ТАСС/. Заповедник "Тигровая балка", который находится на юге Таджикистана и известен единственной в мире естественной экосистемой тугайных лесов с краснокнижными животными, войдет в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило агентство "Ховар".

По информации агентства, решение оформят на 45-й расширенной сессии комитета всемирного наследия, которая пройдет с 10 по 25 сентября в Эр-Рияде.

Заповедник "Тигровая балка" создан в 1938 году в междуречье Вахша, Пянджа и Кафирнигана, его площадь составляет около 50 тыс. га. Примерно половину его площади занимают тугайные леса с турангами или сизолистными тополями.

Как указано на сайте Института географии Российской академии наук, заповедник номинирован в Список всемирного наследия ЮНЕСКО при участии таджикских и российских ученых. По данным института, "Тигровая балка" является единственным местом в мире, где на обширной территории туранговая тугайная экосистема сохранилась в естественном виде. Также в заповеднике обитает занесенный в Красную книгу бухарский олень, в 1954 году в нем в последний раз видели вымершего туранского тигра.