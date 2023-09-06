В Дагестане с начала года показатель младенческой смерти снизился на 36%

По данным правительства региона, за 7 месяцев в 2023 году умерло 102 ребенка, в 2022 - 165

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. О снижении количества младенческих смертей в Дагестане с начала 2023 года сообщает региональное правительство.

"На 36,8% снизился показатель младенческой смертности в Дагестане с начала 2023 года. Такие статистические данные были озвучены на совещании по вопросу реализации отдельных мероприятий в сфере здравоохранения председателем правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. По сведениям премьер-министра, за 7 месяцев 2023 года умерло 102 ребенка в возрасте до 1 года, за такой же период в 2022 году - 165 младенцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение младенческой смертности в республике зависит от возможности получения детьми высококвалифицированной медицинской помощи, а также материально-технической базы медицинских организаций

"Учитывая, что в целом наблюдается тенденция к снижению детской, в том числе младенческой смертности, все усилия медицинских организаций должны быть направлены на предупреждение тяжелого течения болезней у детей и недопущение летальных исходов. За каждой достигнутой долей процента стоят сохраненные маленькие жизни. Исполнение мероприятий в этом направлении руководители медицинских организаций должны взять под жесткий контроль", - отметил Абдулмуслимов.