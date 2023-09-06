Концертный микроавтобус Круга намерены отреставрировать и использовать для экскурсий

На бортах Ford сохранят фирменный логотип певца - красные буквы "МК" и нотную запись

ТВЕРЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Микроавтобус Ford, на котором ездил на гастроли российский певец Михаил Круг, отреставрируют и будут использовать для экскурсий по родине шансонье - Твери. Об этом сообщила ТАСС сестра певца Ольга Круг.

"Микроавтобус с 2006 года простоял без движения во дворе дома на улице Освобождения в Твери, где жил Михаил Круг. За эти годы он сильно проржавел, пришли в негодность колеса, требуется серьезный ремонт. Ко мне обратились неравнодушные жители города с просьбой восстановить автомобиль. На данный момент он уже отправлен на реставрацию", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, после реставрации микроавтобус, на бортах которого сохранят фирменный логотип певца - красные буквы "МК" (Михаил Круг) и нотную запись, будет использоваться в качестве экскурсионного. "Мы проводим "Экскурсии по Твери Михаила Круга". И транспортное средство с историей будет к месту", - уточнила Круг.

Михаил Круг (Воробьев) родился 7 апреля 1962 года в Твери. Был одним из самых популярных исполнителей русского шансона. В числе наиболее известных его произведений - "Владимирский централ", "Жиган-лимон", "Приходите в мой дом", "Кольщик" и другие. В ночь на 1 июля 2002 года был застрелен в собственном доме. В 2019 году следствие установило причастность к преступлению членов банды "Тверские волки" Дмитрия Веселова и Александра Агеева.