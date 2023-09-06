В Центральной России ожидается бабье лето

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в сентябре среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бабье лето с температурой до 20 градусов тепла наступит в Центральной России в начале следующей недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Начиная со вторника в регион придет большое классическое бабье лето. На карте Европейской России раскинется империя высокого атмосферного давления скандинавского происхождения, благодаря чему ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло. Бабье лето продержится как минимум неделю", - написал он в среду в своем Telegram-канале.

В целом же сентябрь ожидается теплым и сухим. Так, дефицит осадков может достигнуть 40%, а среднемесячная температура воздуха на 2-3 градуса превысит норму.