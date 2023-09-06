В Бурунди произошла вспышка холеры

Число заболевших достигло 22

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Новая вспышка холеры произошла на западе Бурунди, число заболевших составляет 22. Об этом сообщил представитель Минздрава африканской страны Поликарп Ндайизейе.

"На текущий день все 22 инфицированных холерой помещены в больницу и получают необходимое лечение, - приводит его слова агентство Xinhua. - Мы призываем население в районах, где произошла вспышка холеры, строго придерживаться правил гигиены".

Ранее в этом году два человека скончались в Бурунди от холеры.

Начиная с весны 2022 года в Африке южнее Сахары постоянно происходят вспышки холеры. Наибольшее число заболевших - более 60 тыс. - выявлены за это время в Малави. Большинство очагов заболевания в 2023 году зафиксированы в 14 африканских странах.

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается обильной диареей, ведущей к обезвоживанию и сосудистой недостаточности. Инфицирование, как правило, происходит через зараженную воду или морепродукты. Вспышки холеры регулярно происходят в странах Азии и Африки, что в первую очередь связано с отсутствием у значительной части населения постоянного доступа к обработанной надлежащим образом питьевой воде.