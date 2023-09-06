6 сентября, 14:19

Туроператоры не получали просьб от россиян о досрочном прекращении отдыха в Стамбуле

По словам вице-президента АТОР по вопросам выездного туризма Артура Мурадяна, также не фиксируется аннуляций туров в Стамбул

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Туроператоры не получают просьб от российских туристов о досрочном прекращении отдыха в Стамбуле из-за наводнений. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

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"Операторы не фиксируют", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Аннуляций туров в Стамбул также не фиксируется, отметил эксперт. По его словам, угрозы жизни и здоровью находящихся там туристов ничего не угрожает, так как наводнение затронуло преимущественно пригороды Стамбула. В пресс-службе туроператора "Интурист" сказали ТАСС, что все трансферы и экскурсии выполняются в плановом режиме. 

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