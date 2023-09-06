В Карелии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В региональном гидрометцентре сообщили, что температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус 1 градуса ожидаются в полутора десятках районов и двух городских округах Карелии с 7 по 9 сентября, сообщили на сайте ГУ МЧС по Карелии.

"По информации Карельского ЦГМС <...>, в ночные и утренние часы 7-9 сентября по Республике Карелия ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 градуса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о 15 муниципальных районах, двух городских округах и одном муниципальном округе.

Как пояснили ТАСС в Карельском гидрометцентре, в связи с заморозками в регионе объявлено штормовое предупреждение. "Это опасное явление, потому что у растений еще вегетационный период продолжается", - сообщил собеседник ТАСС.

В ближайшие сутки заморозки возможны на территории северных районов республики. Уже 7 сентября они могут затронуть весь северо-запад, а затем и восток региона. Ближе к 9 сентября заморозки ожидаются уже на юго-востоке.

Ранее в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах сообщили ТАСС, что на этой неделе в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа на смену антициклону с аномально теплой для севера погодой придут дожди и похолодание, но к концу недели погода немного улучшится.