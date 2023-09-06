В Киргизии восстановлены все дома, пострадавшие в ходе конфликта на границе

Завершено строительство домов в Баткенском, Лейлекском районах и городе Баткене, перестроены населенные пункты Капчыгай и Достук, сообщил полпред президента Абдикарим Алимбаев

БИШКЕК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Киргизии завершили восстановление всех домов в Баткенской области, которые были разрушены или получили повреждения во время пограничного конфликта с Таджикистаном в прошлом году. Об этом на встрече с президентом страны Садыром Жапаровым заявил его полпред в регионе Абдикарим Алимбаев.

"Он проинформировал, что строительство домов для пострадавших граждан в результате событий, произошедших 14-17 сентября в 2022 году, в Баткенском, Лейлекском районах и городе Баткене, полностью завершено", - говорится в сообщении пресс-службы главы киргизского государства.

Полпред напомнил, что был разработан генеральный план сел Капчыгай и Достук, согласно которому эти населенные пункты полностью перестроены. "На сегодня сгоревшие дома восстановлены, внутренние дороги этих сел заасфальтированы, проведены осветительные работы, проложена система питьевой воды", - уточнили в пресс-службе.

В ходе встречи президент поручил всем органам власти "особое внимание уделить вопросу развития социально-экономического положения, инфраструктуры региона, все проекты должны быть реализованы в срок без каких-либо задержек".

В результате вспыхнувшего в сентябре прошлого года между местными жителями и военнослужащими двух стран пограничного конфликта на киргизской территории были разрушены или повреждены сотни одноэтажных жилых домов. В ходе противостояния погибли 62 гражданина Киргизии.

