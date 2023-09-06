Супругам лидеров G20 во время саммита в Нью-Дели покажут, как выращивают просо

Министр сельского хозяйства и благосостояния Индии Шобха Карандлаже подчеркнула, что ее страна является ведущим государством по экспорту проса на мировой рынок

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Программа пребывания супругов лидеров Группы двадцати (G20), которые приедут на саммит объединения в Нью-Дели, включает посещение индийского Института сельскохозяйственных исследований и просяных полей. Об этом сообщила государственный министр сельского хозяйства и благосостояния Индии Шобха Карандлаже.

"Супруги лидеров G20 посетят Институт сельскохозяйственных исследований. Мы собираемся показать им наши достижения в сельском хозяйстве", - приводит слова госминистра агентство ANI.

По словам Карандлаже, после приема в Нью-Дели жен и мужей лидеров "двадцатки" отвезут на просяные поля. "Мы покажем им, как мы выращиваем просо. Индия является ведущей страной по экспорту проса на мировой рынок", - подчеркнула госминистр.

Индийские официальные лица на разных уровнях регулярно обращают внимание на пользу проса, из культурных видов которого производят пшено. Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее призывал мировое сообщество выращивать больше проса и внести его в число основных продуктов питания исходя из задач продовольственной безопасности. А в 2021 генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Нью-Дели резолюцию, которая объявила 2023 год Международным годом проса.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.