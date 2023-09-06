В Москве начался прием заявок на участие в молодежном форуме "Наследие"

Организаторы приглашают начинающих архитекторов, реставраторов, социологов, юристов, историков, экономистов, урбанистов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Прием заявок студентов высших учебных заведений на участие в молодежном форуме "Наследие" начался в Москве. Мероприятие пройдет с 30 сентября по 25 ноября. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В 2023 году форум пройдет уже в шестой раз. Впервые к участию приглашаются те, кто изучает информационные технологии. Главная же идея неизменна - интегрировать молодежь в процесс сохранения памятников архитектуры, научить работать с объектами культурного наследия. Ребята на практике узнают, как формируется идентичность города и создаются новые точки притяжения для жителей и туристов", - сказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

Как уточнили в Мосгорнаследии, организаторы приглашают начинающих архитекторов, реставраторов, социологов, юристов, историков, экономистов, урбанистов. Участников объединят в несколько междисциплинарных команд, каждый молодой специалист в них будет отвечать за определенный блок задач. Заполнить анкету можно на сайте форума до 15 сентября включительно. Итоги подведут в конце ноября.

О форуме

"Форум по традиции состоит из конкурсной, образовательной, экскурсионной и деловой частей для студентов, а также городского фестиваля для всех желающих. Командам-участницам конкурса предстоит разработать проект реставрации городской усадьбы Демидова. Этот объект культурного наследия федерального значения расположен по адресу: Новая Басманная улица, дом 26", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что ансамбль, который датируют последней третью XVIII века, включает в себя главный дом, два боковых флигеля, служебный флигель и ограду с воротами. Всего за последние 12 лет в Москве отреставрировано более 60 старинных усадеб, многие из них вошли в экскурсионные маршруты.

"У каждой команды будет свой наставник - специалист в области реставрации. Он сориентирует в законодательстве и современных тенденциях, расскажет о главных городских программах, поможет с подготовкой проекта и его презентацией. Одновременно с конкурсной будет проходить образовательная программа: лекции от экспертов отрасли, посещения мастерских, архитектурных бюро, экскурсии на объекты, где еще ведутся или уже завершены работы", - анонсировали в департаменте.

Форум "Наследие" - образовательный проект столичного департамента культурного наследия. С 2018 года в нем приняли участие порядка 60 тыс. человек. Пятый форум стал рекордным по количеству участников конкурсной программы - 200 студентов из 16 вузов, а также 13 региональных команд из 10 городов России. На конкурс были представлены проекты реставрации бывшей дворянской усадьбы Виноградово. Молодые специалисты предлагали сделать на ее территории, например, конный клуб, шахматный кружок, библиотеку и коворкинг-пространство.