Призовой фонд конкурса беспилотных мини-авто на Kazan Digital Week составит 1 млн рублей

Генеральный директор ПАО "Таттелеком" Айрат Нурутдинов сообщил, что для участия отобрали 11 команд

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Призовой фонд соревнований беспилотных мини-автомобилей, которые пройдут в рамках международного форума Kazan Digital Week, составит 1 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный директор ПАО "Таттелеком" Айрат Нурутдинов.

"Решили сконцентрировать наши усилия на соревнованиях беспилотных мини-автомобилей. <…> Это, по сути, автомобили, которые в уменьшенном размере, имеют все элементы, которые свойственны автопилоту. Заявилось порядка 20 команд, мы оставили после отбора 11", - сказал Нурутдинов.

Он отметил, что конкурс пройдет по трем дисциплинам, призовой фонд составит 1 млн рублей. "Пытаемся популяризировать тему наземных дронов. Надо понимать, что управление наземными дронами существенно сложнее, чем воздушными", - добавил Нурутдинов.

Kazan Digital Week пройдет в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.