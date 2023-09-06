Сотрудники СК передали гуманитарную помощь в 20 поселений Херсонской области

В пресс-службе ведомства сообщили, что офицеры уделяют особое внимание малообеспеченным гражданам, вынужденным переселенцам

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета России организовали передачу гуманитарной помощи для жителей 20 поселений Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Сотрудники регионального управления СК России организовали передачу гуманитарной помощи, а именно школьной формы, одежды и обуви на осенне-зимний период жителям Новотроицкого муниципального округа Херсонской области. <…> Следователи СК России по Херсонской области передали гуманитарную помощь в 20 сельских поселений Новотроицкого округа", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, офицеры СК России уделяют особое внимание малообеспеченным гражданам, вынужденным переселенцам.