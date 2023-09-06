В Мариуполе открыли Соборную мечеть после ремонтных работ

Процесс восстановления курировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Восстановительные работы в Соборной мечети Мариуполя, поврежденной в ходе боев за город, завершены, мечеть вновь открыта для общинной жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

"Здание Мариупольской Соборной мечети было торжественно открыто после ремонтно-восстановительных работ сегодня по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина", - говорится в сообщении.

Мечеть в Мариуполе является одним из главных храмов Духовного управления мусульман Донецкой Народной Республики.

Как отметили в ДУМ РФ, сразу после завершения боевых действий в Мариуполе мусульманское духовенство Донбасса приложило все усилия для возобновления полноценной общинной жизни в соборной мечети. Глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин ранее направил в мечеть имама для духовного попечения о верующих.

Процесс восстановления курировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ремонтно-восстановительные работы выполнялись на средства Общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова.

Мариупольская мечеть имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы неоднократно попадала под огонь украинских войск в ходе боев за город. В мечети украинские вооруженные формирования удерживали заложников, которые были освобождены военнослужащими Вооруженных сил РФ.