В Израиле начались семинары, где семьям билингвов рассказывают о сохранении русского языка

В общей сложности в рамках проекта запланировано пять семинаров по всей стране

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сентября. /ТАСС/. Семинары для преподавателей русского языка и родителей двуязычных детей, посвященные вопросам сохранения родной речи, начались на этой неделе в Израиле. Об этом рассказал в среду корреспонденту ТАСС и.о. директора Русского дома в Израиле Герман Грановский.

По его словам, этот проект "призван не просто передать израильтянам информацию о том, что такое русский язык и с чем его едят, а предлагает вместе совершить путешествие по истории его развития и актуализировать его нынешнее состояние и вид". "Не секрет, что русский язык в России и за границей несколько отличаются. Помимо прочего, замечательные педагоги из России помогают на семинарах синхронизировать эти варианты нашей родной речи", - отметил Грановский.

В общей сложности в рамках проекта запланировано пять семинаров по всему Израилю, рассказал и.о. главы Русского дома. Первая встреча состоялись в приморском Ашдоде в понедельник, в среду семинар проходил в Беэр-Шеве на юге страны. В ближайшие дни запланировано еще три мероприятия: 7 сентября в Ришон-ле-Ционе близ Тель-Авива, 8 сентября в Иерусалиме, и 10 сентября в Маалот-Таршихе на севере страны.

Занятия, которые ведут переводчики, писатели, профессиональные филологи и педагоги, профессора и доктора наук, организует Россотрудничество совместно с некоммерческой организацией "Центр современных образовательных технологий". Участники семинаров обсуждают, как меняется русская речь с приходом новых технологий и развитием цифровой среды, как изменились привычки чтения у подростков и детей, какие сегодня возникают новые формы литературы. Кроме того, на семинарах рассказывается о приемах работы с билингвами и о том, как сохранить и развить у детей интерес к изучению языка.

Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля по состоянию на 2022 год, русский язык является родным для 12,6% жителей страны с населением 9,5 млн человек. Он является в еврейском государстве третьим по числу носителей языком после иврита и арабского.