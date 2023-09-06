В Москве наградили победителей интеллектуального турнира "Лига Знаний: школы и колледжи"

Первое место заняла команда Пермского краевого центра "Муравейник"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Победителями турнира Российского общества "Знание" "Лига Знаний: школы и колледжи" стали команды из Пермского края, Саратовской области и Республики Хакасия. Об этом сообщила пресс-служба общества.

"У нас в проекте "Лига Знаний" в этом году 430 тыс. участников. Конкуренция составляла один человек из тысячи, то есть каждый из вас стал лучшим из тысячи таких же талантливых, ярких и энергичных молодых людей. И это большая победа. Только на региональном уровне было 17 тыс. команд, и мне кажется, что здесь каждый из вас не только совершил победу, но и получил очень важный опыт. <...> Выиграли и прошли в финал только те, кто смогли действительно по-настоящему сработаться командой", - сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к финалистам турнира.

Финальная игра всероссийского интеллектуального турнира была посвящена России. Участники сыграли шесть туров, в рамках которых ответили на 39 вопросов. Первое место заняла команда Пермского краевого центра "Муравейник", вторыми стали учащиеся физико-технического лицея №1 г. Саратова, третьими - команда школы № 12 г. Абакана.

Призы, среди которых денежные премии, поездки и умные колонки, получили 10 лучших команд турнира.

Всего в этом году в турнире "Лига Знаний: школы и колледжи" приняли участие более 430 тыс. участников в возрасте от 14 до 18 лет из 5 667 населенных пунктов со всех 89 регионов страны. Больше всего игроков было от Чеченской республики (20 808), Воронежской области (16 463) и Хабаровского края (12 664).