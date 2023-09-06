В Смоленске открылся XVI фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"

На мероприятии пройдет концерт с участием творческих коллективов и артистов из России и Белоруссии, акция "Свеча памяти", мастер-классы, экспертная встреча со спортсменами, международный конкурс исполнителей молодежной песни

ТАСС, 6 сентября. XVI Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", собравший участников из десятка городов Белоруссии и России, открылся в Смоленске. Особое внимание в программе уделят общей истории двух государств - подвигу героев, победивших нацизм в 1945 году, сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня в Смоленске открывается XVI Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", фестиваль особой дружеской атмосферы молодого поколения России и Беларуси. В этом году на сцену выйдут представители десятков городов - из Брянска и Бобруйска, Москвы и Минска, Краснодара и Борисова, Санкт-Петербурга и Гомеля и многих других городов наших стран, объединенных Союзным договором", - сказал Мезенцев.

В программе творческого и образовательного фестиваля, направленного на создание единого культурного пространства Союзного государства, - концерт с участием творческих коллективов и артистов из России и Белоруссии, музыкальный вечер, посвященный национальным традициям регионов. Как отметил Мезенцев, особое внимание уделят разговору об общей истории двух государств - о самоотверженном подвиге героев, вставших на защиту Отечества в 1941 году и победивших нацизм в 1945 году. Также среди мероприятий фестиваля акция "Свеча памяти", мастер-классы, экспертная встреча со спортсменами, международный конкурс исполнителей молодежной песни.

Завершит программу гала-концерт лауреатов конкурса исполнителей молодежной песни и художественных коллективов, артистов эстрады Белоруссии и России, награждение дипломами и специальными призами победителей и участников. В дни фестиваля союзные парламентарии обсудят вопросы сближения законодательства Белоруссии и России в сфере молодежной политики, спорта и туризма.

О фестивале

"Молодежь - за Союзное государство" - творческий и образовательный форум, участниками которого становятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители общественных организаций из различных регионов России и Белоруссии. Общее количество участников фестиваля - около 300 человек, а вместе со зрителями и гостями достигает 15 тыс. С каждым годом численность аудитории увеличивается, а география расширяется.

Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году и был приурочен к десятой годовщине подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии. С 2007 по 2019 год фестиваль проводили в Ростовской области, с сентября 2022 года - на территории Смоленской области.