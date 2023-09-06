Умер митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин

Ему было 69 лет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин (Владимир Зарицкий) умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"6 сентября 2023 года на 70-м году жизни преставился ко Господу митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин", - говорится в сообщении.

Зарицкий, будущий митрополит Вениамин, родился 12 сентября 1953 года в Винницкой области Украины. В 1985 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 2002 году - Московскую духовную академию. Митрополит Вениамин 18 лет был наместником в Николо-Угрешском ставропигиалном мужском монастыре.