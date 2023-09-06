6 сентября, 15:46

Маршрут № 244 в Москве станет электробусным с 8 сентября

На маршруте совершают около 60 тыс. поездок в месяц вне сезона отпусков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Семь электробусов будут курсировать по столичному маршруту № 244 с 8 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"8 сентября мы переведем маршрут № 244 с автобусов на электробусы. Они соединят ВДНХ с районом Ярославский", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, на экотранспорте пассажиры смогут доезжать до Федоскинской улицы и станции МЦК Ростокино. На маршруте № 244 совершается около 60 тыс. поездок в месяц вне сезона отпусков.

"С 8 сентября семь электробусов выйдут на маршрут № 244 на северо-востоке столицы. Это повысит комфорт поездок для пассажиров и позволит снизить воздействие на экологию. Москва - № 1 среди городов Европы по числу электробусов. Мы продолжаем замену дизельных автобусов на современные российские электробусы", - добавил заммэра. 

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