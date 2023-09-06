В Москве график поездов на МЦД-1 изменится 9, 10, 16 и 17 сентября

Часть поездов отменят

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится 9, 10, 16 и 17 сентября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"С 22:00 до 11:30 9-10, 16-17 сентября на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов. Часть поездов будет отменена, интервалы движения поездов будут частично увеличены до 50 минут, часть поездов проследует с отменой остановок, в том числе на Славянском бульваре, Тестовской и Беговой", - значится в публикации.

Отмечается, что аэроэкспрессы в Шереметьево в первой половине дня 10 и 17 сентября будут следовать от и до Савеловской с остановкой на Окружной, 9 и 16 сентября некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером также следуют от и до Савеловской.

"В субботу и воскресенье РЖД будут готовиться к реконструкции Тестовской МЦД-1 - в будущем здесь появится удобный транспортный узел, который объединит станцию МЦД-4, МЦК и линии метро. Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино" - график движения автобусов и аэроэкспрессов можно посмотреть на сайте компании. С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика [ЦППК]", - заключили в департаменте транспорта.