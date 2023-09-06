В казанский зооботсад привезли слона из Московского зоопарка

Начальник отдела млекопитающих Московского зоопарка Михаил Брагин рассказал, что слон благополучно перенес транспортировку

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Слона Филимона привезли в новую часть казанского зооботсада "Африка. Река Замбези". Переезд животного из Московского зоопарка готовился в течение полутора лет, рассказал журналистам директор зооботсада Сергей Павлов.

"Идея привезти слона возникла года полтора-два назад. Тогда приехали московские коллеги, посмотрели наш вольер, что он соответствует всем требованиям, и предложили передать нам слона Филимона", - рассказал он, отметив, что это долгожданное событие для жителей города, поскольку слона в казанском зоопарке не было почти 30 лет.

Павлов добавил, что новая часть зоопарка в Казани открылась в 2019 году. Уже тогда планировалось, что в нем будут представлены крупные африканские животные, в том числе слон. Сейчас на животное могут посмотреть все желающие.

Начальник отдела млекопитающих Московского зоопарка Михаил Брагин рассказал, что слон благополучно перенес транспортировку. Сейчас животному 6 лет, он весит более 2,5 тонны, а его рост достигает 2,25 м. "Это азиатский слон. Он очень интересный, деятельный. Очень любит изобретать новые способы сломать слоновник, любит игрушки, очень активный, любит учиться", - рассказал Брагин.