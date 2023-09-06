В ФРГ начала работу комиссия для повторной оценки теракта на Олимпиаде 1972 года

Предполагается, что на изучение истории и оценку событий уйдет три года

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Международная комиссия из восьми человек, созданная в Германии в апреле для повторной оценки теракта на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, начала работу. Предполагается, что на изучение истории и оценку событий уйдет три года.

"Переоценка давно назрела", - заявила государственный секретарь в Министерстве внутренних дел ФРГ Юлиана Зайферт. Она пообещала оказать поддержку в доступе к государственным файлам. Например, некоторые разведывательные источники до сих пор остаются закрытыми. Среди прочего исследователи хотят пролить свет на историю, действия силовиков и политиков, последствия для ближневосточной политики Германии и то, как обращались с родственниками жертв.

В апреле министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что власти ФРГ приняли решение о создании комиссии для повторной оценки теракта на летних Олимпийских играх 1972 года. Данный проект является частью более масштабной концепции правительства Германии по примирению с пострадавшими семьями.

В сентябре 2022 года стало известно, что правительство ФРГ после многолетних переговоров достигло соглашения о компенсациях с родственниками жертв теракта на Олимпиаде в Мюнхене. Объем компенсации составит €28 млн. Большая часть средств будет выделена из госбюджета, €5 млн - из бюджета федеральной земли Бавария. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил тогда с заявлением, в котором извинился за то, что его страна не смогла обеспечить безопасность израильских спортсменов на Играх.

5 сентября 1972 года во время летних Олимпийских игр боевики палестинской террористической организации проникли в Олимпийскую деревню, где убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля. Террористы потребовали освободить 234 палестинских заключенных, находившихся в израильских тюрьмах. Власти ФРГ заявили о готовности предоставить боевикам самолет для вылета в Каир и планировали обезвредить их в аэропорту. Однако проведенная полицией в ночь на 6 сентября операция оказалась неудачной, все заложники погибли, пятеро террористов были убиты, трое арестованы.