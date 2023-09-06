Зампред Думы предложил Минобрнауки ввести академический отпуск для работы по специальности

Владислав Даванков отметил, что многие студенты уже в вузе обладают всеми нужными навыками для работы по специальности

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову, в котором предлагает предоставлять студентам академический отпуск, если они устраиваются на работу по специальности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думской фракции.

Даванков отметил, что многие студенты уже в вузе обладают всеми нужными навыками для работы по специальности и хотят скорее попробовать себя в деле, но не на бесплатной летней стажировке.

"Сегодня нельзя уйти в "академ" по причине того, что ты работаешь по специальности. В итоге некоторые просто "забивают" на учебу, и это оборачивается трудностями в будущем. Такой академический отпуск можно было бы назвать "Рабочим отпуском". Мы предлагаем не ограничивать его срок. Если студент провел в нем больше двух лет, для возвращения в вуз ему сначала придется подтвердить свои знания", - цитирует парламентария пресс-служба.

Вице-спикер Госдумы считает, что это "поможет еще лучше "заточить" высшее образование под практику, а на выходе получить уже опытных специалистов".