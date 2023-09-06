ЦППК перевезла почти 140 млн пассажиров за лето

Наиболее востребованной станцией стал Ярославский вокзал

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Около 140 млн пассажиров воспользовались поездами Центральной пассажирской пригородной компании (ЦППК) за лето. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"За три летних месяца поезда компании перевезли 139 млн пассажиров. Наиболее востребованной станцией стал Ярославский вокзал, с которого отправились более 6,1 млн пассажиров, а самым популярным направлением - одноименное Ярославское с 26 млн пассажиров за лето", - значится в сообщении.

Следующими по популярности "следуют" Казанское и Горьковское направления - 21 млн и 15 млн поездок соответственно.

"Максимальный рост пассажиропотока показала станция Аминьевская - там за лето было принято и отправлено почти 800 тыс. пассажиров; для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 473 тыс. Также на 40% выросла востребованность Нижегородской станции и на 31% - Кунцевской станции. Связано это с открытием Большой кольцевой линии и с тем, что, благодаря развитию транспортной сети, у пассажиров ЦППК появляется больше возможностей выстроить удобные маршруты с пересадками на различные виды транспорта", - добавили в пресс-службе.

Также на 3% чаще пассажиры ЦППК стали ездить на поездах Павелецкого направления и на 5% - Рижского.