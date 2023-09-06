В Великом Новгороде открылся центр поддержки талантливых детей "Онфим"

Центр "Онфим" будет работать по модели образовательного центра "Сириус"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Онфим" открылся в Великом Новгороде, сообщили ТАСС в министерстве образования региона.

"Сегодня состоялось торжественное открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи "Онфим". В центре создана уникальная инфраструктура, научные лаборатории, творческие мастерские, студии, интерактивные зоны для развития талантов детей Новгородской области", - пояснили в министерстве.

Центр открылся на базе новгородской гимназии №3 благодаря национальному проекту "Образование". Центр "Онфим" будет работать по модели образовательного центра "Сириус". Ребята смогут бесплатно принимать участие в образовательных интенсивах, очных и дистанционных дополнительных общеобразовательных программах. Работа будет идти по трем направлениям: наука, творчество, спорт. Каждый интенсив будет длиться 15 дней, в них смогут участвовать по 50 человек.

"Ресурсы дополнительного образования должны быть интегрированы с общим образованием при реализации профориентационного минимума, для этого мы располагаем прекрасным опытом", - отметили в министерстве образования региона.

Нацпроект "Образование" призван создать условия, чтобы у всех детей и подростков России были равные возможности для максимального раскрытия потенциала. По всей стране строят и модернизируют школы, колледжи, техникумы, а также оснащают их современным оборудованием. Система бесплатного дополнительного образования развивается за счет расширения сети технопарков "Кванториум", центров цифрового развития "IT-куб" и образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", региональных филиалов центра для одаренных детей "Сириус". Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.